Buche e niente sale durante le nevicate: pericoli sulla strada che porta a Nughedu Santa Vittoria

Nughedu Santa Vittoria

Stavolta la richiesta di intervento arriva addirittura dal sindaco di Austis Benedetto Pitzeri

Continua a preoccupare la situazione delle strade dell’oristanese: stavolta la segnalazione arriva addirittura dalla provincia di Nuoro con una richiesta di pronto intervento del sindaco di Austis Benedetto Pitzeri indirizzata al commissario della Provincia di Oristano Massimo Torrente, al prefetto Fabrizio Stelo e al responsabile dei lavori e la manutenzione della Provincia Marco Manai.

Il tratto di strada incriminato, quello della strada provincia 31 in direzione Nughedu Santa Vittoria, in località S’Isteddu, a partire dall’incrocio per Atzara e Sorgono: numerose le segnalazioni ricevute dal sindaco – e da lui verificate – circa le condizioni del manto stradale. Al degrado della carreggiata, nella quale figurano diverse buche, si aggiungono i disagi dati dalle nevicate, con il mancato spargimento di sale antighiaccio.

“Ho verificato di persona la veridicità di quanto mi è stato segnalato, documentato da diverse fotografie che sono state scattate il 10 febbraio e che non hanno bisogno di ulteriori commenti”, si legge nella comunicazione del sindaco Pitzeri. “Gli interventi da voi realizzati – catrame a freddo nelle buche stradali – non hanno resistito alla neve, alla pioggia e al gelo”.

“Con la presente chiedo un intervento urgente e risolutivo per risolvere il problema segnalato”, ha scritto ancora il sindaco di Austis.

Martedì, 28 febbraio 2023