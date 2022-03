Buche e mattonelle rotte ad Assemini, Garau: “Le strade sono un campo di battaglia”

Assemini, tra buche e mattonelle rotte “le strade sono un campo di battaglia”.

Le problematiche riguardo la viabilità cittadina approdano in consiglio comunale: il consigliere Gigi Garau, PSdAz, espone una raccomandazione.

Due giorni fa, durante l’ultima seduta in comune, è stato sottolineato lo stato di degrado delle vie del centro storico che erano state realizzate, in alcuni tratti, con mattonelle in cotto. “Queste, con il tempo, si sono spaccate e oggi, con il transito dei veicoli, fanno un rumore incredibile che crea grossi problemi ai residenti soprattutto nelle ore notturne”.

Quando le macchine percorrono queste vie con le mattonelle frastagliate, il rumore che ne viene fuori “è molto fastidioso e possono essere anche pericolose”. Non solo: “Questo è solo un aspetto delle strade di Assemini – spiega Garau – oramai via Carmine, una delle strade principali della cittadina, è ridotta a un campo di battaglia per non parlare delle traverse e di tante altre strade sia nell’agro che nel centro abitato”.