Brutta sorpresa per la nonna: carabinieri a casa per la marijuana nascosta dal nipote

La marijuana e le cime di cannabis con infiorescenze sequestrate dai carabinieri

Assemini

Il giovane è stato arrestato dopo una perquisizione

La nonna novantenne era stupita dallo strano odore che si avvertiva in casa, ma non sapeva che il nipote di 29 anni avesse nascosto in soffitta 560 grammi di marijuana in fiore, 540 grammi della stessa sostanza tritata e circa 230 cime di cannabis con infiorescenze, per un peso complessivo di oltre 23 chili.

Tutto è stato sequestrato dai carabinieri, dopo una perquisizione, e il giovane è finito agli arresti domiciliari. L’arresto è stato convalidato stamane in Tribunale: dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

I militari da tempo avevano dei sospetti, visto il tenore di vita del ventinovenne, disoccupato. Così è scattata la perquisizione domiciliare, ad Assemini.

All’ingresso nell’abitazione i carabinieri hanno subito avvertito un forte odore di canapa indiana, che poi hanno trovato in soffitta, messa a essiccare.

I militari stanno ora indagando sulla provenienza della marijuana.

Martedì, 4 ottobre 2023

