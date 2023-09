Brutalmente aggredito per un orologio. La vittima al rapinatore: “Ti posso aiutare”

Cronaca Il giovane è in ospedale

Ha fatto e sta facendo il giro del web la vicenda del giovane aggredito selvaggiamente al Poetto Cagliari l’altra notte, per un orologio. Gino Leonardo Mascia, 30 anni, di Quartu, ex parrucchiere, ora noto nella rete per i suoi video con la nonna, ha denunciato lui stesso la vicenda dal letto di ospedale.

“Dopo la serata trascorsa con amici”, ha scritto il giovane sul social, “sono stato aggredito da sconosciuti che volevano rubarmi l’orologio dal polso. Dopo avermele date, sono scappati lasciandomi a terra. Fortunatamente non ho subito gravi conseguenze fisiche: Sto bene, non sono rotto. Il mio orologio non ha un grande valore e non è un Rolex, ma ci tengo. E soprattutto me lo sono comprato con i miei soldi senza rubare niente a nessuno ed è per questo che l’ho difeso”.

Gino Leonardo Mascia si è rivolto quindi ad uno dei rapinatori: “Chiunque tu sia, sappi che c’è sempre un modo da parte mia per aiutarti e darti una mano, anche se battermi la testa sul marciapiede poteva rivelarsi una mossa letale. Tutto questo per un orologio da poco meno di 400 euro?”.

Parole che sulla rete hanno attirato l’attenzione, specie dopo le notizie di alcuni personaggi famosi che nelle ultime settimane erano stati vittime di analoghe rapine nella pensiola.

