Castiadas

La Regione si costituirà parte civile nel processo contro un operaio identificato dalla Forestale



Aveva deciso di bruciare delle frasche in una giornata di maestrale, ad agosto, scatenando un incendio che per due giorni nel territorio di Castiadas aveva impegnato due elicotteri della flotta regionale del Corpo forestale e un Canadair decollato dalla base di Ciampino, in appoggio a 55 persone a terra, tra personale della Forestale, dell’Agenzia Forestas, dei vigili del fuoco e tanti volontari.

Quasi tre anni dopo, un operaio finirà in Tribunale: ha 49 anni, è di Castiadas, e nel 2021 lavorava nei cantieri comunali di manutenzione del verde. Si pensa che per risparmiare sui costi di smaltimento qualcuno avesse decido di bruciare le frasche e gli scarti di potatura.

Il processo è fissato per il 15 aprile, a Cagliari. La Regione Sardegna he deciso di costituirsi come parte civile.

L’incendio era partito intorno alle 12 del 28 agosto 2021, alla periferia della frazione di Olia Speciosa, e aveva attaccato terreni incolti e aree di macchia, in una zona in cui sono numerose le case agricole e le residenze turistiche. La giornata era a elevato rischio di incendio (grado di pericolosità arancione) a causa del forte maestrale.

Il fuoco era stato completamente domato solo due giorni dopo. Oltre ai 5 ettari di territorio bruciati bisogna considerare l’allarme causato, in una zona turistica, e i disagi per la chiusura al traffico delle strade.

A Castiadas si erano messi al lavoro immediatamente i forestali del Nucleo investigativo dell’Ispettorato di Cagliari, assieme al personale della stazione forestale. Dopo aver individuato il punto da cui era partito l’incendio, erano stati trovati indizi su un’autro che si era fermata brevemente nella zona.

Alla fine sono stati raccolti elementi sufficienti per un rinvio a giudizio immediato, saltando la fase dell’udienza preliminare.

Venerdì, 2 febbraio 2024