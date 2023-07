Bruciati 30 ettari nell’incendio alle porte di Masullas. Indagini in corso

Masullas

Questa mattina le pattuglie del Corpo Forestale e Forestas hanno eseguito la bonifica della zona

Circa 30 ettari di seminativi. È quanto ha distrutto l’incendio divampato ieri pomeriggio a Masullas, non lontano dal centro abitato.

Durante la notte la zona è stata presidiata dall’autobotte di Forestas e stamattina due pattuglie del Corpo forestale e due squadre di Forestas hanno eseguito la bonifica. Il Corpo forestale è anche al lavoro per indagare le cause del rogo.

Le fiamme sono partite alle 14.45 circa in località “Perda Maiori”. L’avanzata del fuoco ha reso necessaria l’evacuazione di alcune abitazioni e la chiusura delle strade. Le operazioni di spegnimento hanno impegnato per ore le forze antincendio. Sul posto sono stati inviati tre elicotteri del Corpo forestale: quello di base a Fenosu, il Super Puma – anche questo da Fenosu – e il mezzo aereo in dotazione alla base di Sorgono, poi impegnato in un altro fronte di fuoco.

A terra hanno lavorato diverse squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Siris-Inus e Morgongiori-Sette Funtanas, del Corpo Forestale di Ales e dei Vigili del fuoco di Ales e Oristano, con 6 mezzi e due autobotti. Gli uomini dell’antincendio sono riusciti a limitare i danni, facendo allontanare animali e auto.