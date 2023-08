Brucia la Sardegna, 17 incendi in poche ore: a Padru canadair e massima allerta

I due canadair di stanza a Olbia sono al lavoro dal primo pomeriggio, insieme con altrettanti elicotteri del corpo forestale regionale provenienti dalle basi operative di Limbara e Alà dei Sardi, per spegnere un incendio divampato nelle campagne di Padru, nelle frazioni fra “Ludurru” e “Sa Serra”. Le fiamme hanno distrutto macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso, non sono state minacciate abitazioni.

Sono in totale 17 gli incendi divampati oggi sul territorio regionale. Il più preoccupante appunto a Padru, in Gallura. in località “Punta Sos Istallitos”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Padru, coadiuvato dal personale del Nucleo GAUF CFVA di Tempio e dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi operative eliportuali del CFVA di Alà dei Sardi e Limbara, con il supporto di 2 Canadair (CAN14 e CAN23) provenienti da Olbia. Sono intervenute 3 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Padru Muros, Padru Biasi e Loiri Ovilò, 1 squadra della Compagnia barracellare di Padru, 2 squadre dei VVF di Olbia e 1 pattuglia dei Carabinieri di Olbia a supporto del Corpo forestale per la gestione della viabilità interessata. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1,5 ettari di macchia mediterranea evoluta. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle alle 16.30.