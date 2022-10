Brucia l’erba nell’orto e viene avvolto dalle fiamme, istruttore sardo di nuoto gravemente ustionato

Una fiammata improvvisa, forse dovuta a una disattenzione, è costata cara a Pietro Tomas Granata, istruttore di nuoto 38enne di Santa Maria Navarrese. Lo sportivo era nel terreno di famiglia a Girasole e stava curando l’orto quando, impegnato nella bruciatura di alcune stoppie con l’aiuto della benzina, una fiammata l’ha colpito in pieno. Soccorso da un vicino, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari e affidato alle cure dei medici del centro ustioni. Quasi tutto il suo corpo risulta ustionato, tanto che si è reso necessario sedarlo per cercare di salvarlo: “Ha compiuto un errore, da quanto mi è stato riferito stava utilizzando della benzina ma, forse, una parte dell’erba era ancora troppo fresca per essere bruciata”, spiega a Casteddu Online il padre del trentottenne, Antonio. “Spero davvero che si riprenda presto, purtroppo non posso nemmeno andare a trovarlo in ospedale per un problema di salute. Lì, però, ci sono la sua fidanzata e la madre”.