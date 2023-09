Brucia il semaforo rosso e ignora l’alt dei carabinieri: nei guai un centauro di Villaputzu. Ieri a Villaputzu i carabinieri, durante lo svolgimento di un normale servizio di controllo del territorio, hanno notato un centauro bordo di un motociclo Ducati. Sulla sp123 in direzione di Villaputzu, all’altezza del ponte sul Flumendosa, aveva superato diverse auto ferme al semaforo ed era passato col segnale rosso. I carabinieri si erano subito posti al suo inseguimento, segnalando la loro presenza attivando le sirene.

Ma l’uomo si era dato alla fuga. I militari però erano riusciti a prendere il numero di targa, a identificarlo in pochi minuti e si sono appostato sotto la sua abitazione, dove arrivava dopo circa un’ora. Era l’occasione favorevole per delle perquisizioni, personale e domiciliare, nel corso delle quali i Carabinieri hanno rinvenuto sulla persona del fuggitivo un coltello a serramanico lungo 16 cm, mentre nell’abitazione sono stati ritrovati vari involucri contenenti 7,3 g di marijuana essiccata, mezzo grammo di infiorescenze di marijuana non essiccata e 5,6 grammi di semi di marijuana. Il centauro stato segnalato alla Prefettura di Cagliari come assuntore di stupefacenti. Le denunce a piede libero sono per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Naturalmente gli sono state contestate diverse contravvenzioni al codice della strada. Dovrà pagare una cifra che deve ancora essere definita.