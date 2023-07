Brucia il legname accatastato nell’ex falegnameria, ore di lavoro per i vigili del fuoco

Paulilatino

Indagini sulle cause dell’incendio

Un incendio si è sviluppato questa mattina a Paulilatino nell’ex falegnameria di Francesco Demurtas.

L’allarme è scattato intorno alle 8, quando un denso fumo ha allarmato i residenti di via Garibaldi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta e del comando provinciale di Oristano. Le squadre del 115 hanno dovuto lavorare per alcune ore prima di riuscire a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il fabbricato.

Sono andate a fuoco alcune vecchie cataste di legname, ammucchiato in parte in un deposito e in parte nel cortile.

Un cane che aveva trovato rifugio nella vecchia falegnameria si è salvato per miracolo.

Sono in corso gli accertamenti per individuare le cause del rogo.

Martedì, 18 luglio 2023