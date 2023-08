Brucia ancora la Sardegna: oggi 17 roghi, mezzi aerei in azione e per domani è allerta

In data odierna, su un totale di 17 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 4 incendi, per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del servizio aereo antincendio regionale. Ecco i quattro più gravi.

Incendio in agro del Comune di Nulvi località “Nuraghe Boinalzu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Nulvi, coadiuvato dal personale a bordo di tre elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Limbara, Anela e Bosa e dal personale della Stazione del CFVA di Ploaghe. Si è reso necessario l’intervento di un Canadair decollato da Olbia. Sono intervenute 2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Nulvi UGB e Chiaramonti-Vedetta , 1 squadra della Compagnia barracellare di Nulvi, 2 squadre dei VVF di Sassari e 1 squadra di volontari dell’associazione di Tergu-Jerico . L’incendio ha percorso una superficie di circa X ettari di pascoli nudi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17.00

Incendio in agro del Comune di Aritzo località “R. su Arase – Funtana Frida”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Aritzo, coadiuvato dal personale a bordo di due elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Sorgono e di San Cosimo. Sono intervenute 3 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Aritzo-Orbedda, Gadoni-Pule e pira e Seulo-Alinus e una squadra di volontari dell’associazione di Meana sardo-A.V.S. L’incendio ha percorso una superficie di circa 500 mq di pineta. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16.30.

Incendio in agro del Comune di Sardara in prossimità della periferia delo centro abitato, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sanluri, coadiuvato dal personale a bordo di due elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Fenosu e Marganai e dal personale della Stazione forestale di Guspini. Sono intervenute due squadre di volontari delle associazioni di Sardara-A.V.P.C e Pabillonis-Prociv. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di incolti, cannetto e stoppie. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18.40.

Incendio in agro del Comune di Nuoro in loc.Sa Marmara, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Nuoro, coadiuvato dal personale a bordo di dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono ancora in atto.