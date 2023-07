Brotzu, la buona sanità: eseguito con successo il 19esimo trapianto di fegato dell'anno

Brotzu, la buona sanità: eseguito con successo il 19esimo trapianto di fegato dell’anno. Lo conferma Pino Argiolas, presidente dell’associazione dei trapiantati: ” Cari amici che ci seguite su facebook ,mi comunicano che ieri è stato eseguito un trapianto di fegato su un giovane paziente sardo. L’intervento è andato molto bene nonostante fosse un intervento complesso. Il trapianto eseguito ieri e’ il 510 di OLT del “G.Brotzu”, e il 19° trapianto di fegato eseguito con successo nel 2023 .

Come sempre un grazie di cuore alla famiglia del donatore, ed un grande grazie al personale sanitario del CNT di Roma, del CRT di Cagliari, della Rianimazione ove è avvenuta la donazione, e della Chirurgia Generale del G.Brotzu che ha materialmente eseguito il trapianto.

Come associazione Prometeo Aitf, ribadiamo l’esigenza che venga trasformata la terapia semi intensiva della Chirurgia Generale in Terapia intensiva dedicata, per i trapiantati di fegato e pancreas soprattutto a ridosso dell’ intervento.

Con grande piacere facciamo gli auguri di nuova Vita al trapiantato”, conclude Argiolas.

Fonte: Casteddu on line