(ANSA) - CAGLIARI, 10 MAG - Cambio al comando del 151/o Reggimento fanteria "Sassari".

Il colonnello Marco Granari ha ceduto il comando al colonnello Alessio Argese, nel corso di una cerimonia che si è svolta nella caserma Monfenera di Cagliari, presieduta dal comandante della Brigata "Sassari", generale di brigata Giuseppe Bossa, e che ha visto la partecipazione di autorità civili, militari, religiose e delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma.

Il col. Argese, originario di Torino, è un ufficiale dei lagunari e proviene dallo Stato Maggiore della Difesa.

Schierati nella piazza d'armi "Col del Rosso" della caserma, la Bandiera di Guerra del 151/o Reggimento, decorata di due Croci di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia, di due Medaglie d'Oro al Valor Militare e di una Medaglia d'Oro al Valore dell'Esercito, i gonfaloni della città di Cagliari, decorato della Medaglia d'Oro al Valor Militare, e di Sinnai, città di nascita del Reggimento.

Durante il suo intervento, il generale Bossa ha tracciato un breve bilancio di circa un anno e mezzo di comando del colonnello Granari alla guida del 151/o, caratterizzato da numerose attività addestrative, come nel caso dell'esercitazione sperimentale - dimostrativa "Bentu estu", in cui sono state simulate situazioni emergenziali complesse finalizzate a conoscere e promuovere, in ambito civile, la flessibilità e le capacità del Centro di Addestramento Tattico (CAT) di Teulada in relazione ad eventi calamitosi di una certa entità. Mentre una parte del 151/o ha operato a Roma, Napoli e Caserta in concorso alle forze dell'ordine nell'ambito dell'operazione "Strade sicure", assetti e team specialistici del reparto sono stati impiegati in Somalia nella missione EUTM e nelle missioni in Mali e Niger. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna