Botte e vessazioni in casa di riposo, indagata respinge accuse - Notizie

Respinge tutte le accuse Maria Franca Lupino, 57 anni, ex coordinatrice del centro per anziani 'Noli me tollere' di Sorso al centro di un'inchiesta della Procura di Sassari per botte, vessazioni e una morte sospetta all'interno della struttura: in tutto sono...

Fonte: Ansa Sardegna