Botte e morte sospetta, 6 indagati e sigilli a casa di riposo - Notizie

Picchiati, umiliati, curati con terapie fai da te, sedati per ore, malnutriti e tenuti in condizioni igieniche precarie. Gli anziani della casa di riposo "Noli me tollere" di Sorso da anni vivevano in un incubo: a liberarli è stata un'inchiesta della Procura di...

Fonte: Ansa Sardegna