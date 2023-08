Bosa: programmata una giornata di microchippatura per i cani e i gatti

Bosa

Possono presentare richiesta i residenti della città e dei comuni limitrofi

Una nuova giornata dedicata alla microchippatura gratuita di cani e gatti di proprietà a Bosa: organizzata dal Comune e curata dall’Asl 5, è dedicata agli animali dei residenti in città e nei comuni limitrofi.

Le operazioni si svolgeranno venerdì 11 agosto dalle 10,30 alle 12,30 presso la sede della Compagnia dei Barracelli di Bosa in corso Garibaldi. A darne notizia l’assessora ai Servizi Sanitari Maria Giovanna Campus.

Per poter aderire sarà necessario inviare la propria richiesta via mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , nella quale si dovranno indicare i dati dell’animale (nome, data di nascita, colore, razza e luogo di detenzione) e un recapito telefonico. Si dovrà inoltre allegare la fotocopia fronte e retro del proprio documento di identità e codice fiscale.

Martedì, 8 agosto 2023