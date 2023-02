Bosa porta il suo carnevale sul proscenio internazionale, grazie anche al sostegno della Regione

Casula ha ricordato il grande impegno della Pro Loco e dell’associazione Karrasegare ‘Osincu, ma ha anche chiesto più partecipazione da parte dei negozianti e dei gestori di bar e ristoranti. “Senza il loro aiuto manca qualcosa”, ha aggiunto il sindaco, “stiano vicini al Comune, qualsiasi sia l’amministrazione. E, perché no, contribuiscano in piccola parte alle spese del carnevale”.

“Abbiamo voluto promuovere il Carrasegare ‘Osincu realizzando cartoline che devono girare il mondo. Ognuna ha un QR code che rimanda a una sezione del sito istituzionale del Comune che racconterà in lingua italiana e inglese cos’è il carnevale. Crediamo tanto nella promozione, per questa ragione abbiamo investito anche sul carnevale estivo, in programma il venerdì prima di Ferragosto. Sfruttando la presenza dei turisti, vogliamo far conoscere loro le nostre tradizioni, invitandoli a tornare l’inverno successivo”.

A Bosa è tempo di Carrasegare ‘Osincu, ricco calendario carnevalesco che dal 2020 manca nei mesi invernali nella cittadina attraversata dal fiume Temo. La rassegna entra nel vivo domani, giovedì 9 febbraio, con Giogia Laldaggiolu, la sfilata di maschere tipiche del carnevale bosano, con il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole, al via alle ore 10, in piazza Zannetti.

“Vogliamo essere custodi e cultori della nostra tradizione”, ha dichiarato la presidente dell’associazione Karrasegare ‘Osinku Annamaria Obinu, “la tramandiamo attraverso l’aiuto di tanti volontari e appassionati di carnevale. Riuscire a trasmettere ai giovani la teatralità e l’essere bosani nel sangue è la nostra gioia più grande”.

“Riportiamo Bosa e la Sardegna al centro del mondo”. Lo ha detto l’assessore regionale del turismo Gianni Chessa. “Dobbiamo far conoscere un’isola diversa”, ha proseguito l’esponente della Giunta, “una Sardegna che non sia solo mare. Non possiamo permetterci di vivere soltanto quattro mesi all’anno. Perché io turista dovrei venire a Bosa a gennaio o a febbraio se non c’è niente? Creiamo le condizioni giuste per diventare attrattivi”.

“Per farlo”, ha continuato Chessa, “dobbiamo investire sugli eventi nei mesi di spalla. Per esempio, penso ai grandi appuntamenti sportivi internazionali. E guai a vergognarsi di suonare le launeddas o di indossare gli abiti tradizionali: i turisti vogliono le feste identitarie e una Sardegna vera”.

“A Cagliari”, ha detto il consigliere regionale Alfonso Marras, “abbiamo lavorato per per inserire il carnevale di Bosa tra i grandi eventi, garantendo a questa manifestazione finanziamenti pluriennali. È stato fatto un passo importante, ma non ci accontentiamo. Investire sul Carrasegare ‘Osincu significa creare le condizioni perché l’economia cresca”.

Tornando al calendario, il 16 febbraio tornernà Giogia de Carrasegare, ancora con i gli alunni delle scuole in prima linea. Alle 10, in viale Giovanni XXIII (di fronte alla scuola media numero uno), partirà la sfilata di carri e maschere bosane. Il percorso interesserà i viali, via Lamarmora, via Gioberti, il lungotemo, corso Vittorio Emanuele e piazza 4 novembre. A mezzogiorno, in piazza 4 novembre, segue la presentazione dei gruppi mascherati e il MusiCarnevale.

Sabato 18 febbraio si passa poi a Zipline in maschera. Dalle 10 alle 18, nel ponte della pace, si potrà provare l’ebrezza di un volo sul fiume Temo con la zipline. L’iniziativa è curata dalla Pro Loco Melkiorre Melis.

Nella stessa giornata, viene proposto anche Cantine in maschera – La festa delle cantine. A partire dalle 18 via al percorso enogastronomico per le vie del centro storico a base di piatti e vini tipici della tradizione locale. Ultimo appuntamento della giornata, con inizio alle 23, sarà il dj set e l’animazione musicale in maschera, in piazza Carmine.

Domenica 19 febbraio la replica di Zipline in maschera, sempre dalle 10 alle 18. Nel pomeriggio, dalle 15, appuntamento con Un fiume di maschere – Mascheratemo, la sfilata di maschere accompagnati dalla flotta del Circolo Canottieri Sannio di Bosa, su imbarcazioni varie.

Alle 16.30 segue la Regata de sos tzios, competizione di imbarcazioni storiche in legno a remi. L’animazione musicale sarà assicurata da un dj e uno speaker farà la “comicronaca” della manifestazione.

Lunedì 20 febbraio arriva la Sfidabosa Carrasegare. Alle 10 in viale Giovanni XXIII la partenza della sfilata che toccherà i viali, via Lamarmora, via Gioberti, il lungotemo, corso Vittorio Emanuele, piazza 4 novembre. I protagonisti si sfideranno per il concorso a premi per le migliori maschere del carnevale.

Una delle giornate più attese del Carrasegare ‘Osincu è sicuramente quella di martedì grasso, il 21 febbraio: dalle 10 alle 15 sarà in programma S’Attittidu, la maschera bosana vestita di nero alla ricerca di “unu ticchirigheddu ‘e latte”.

Dalle 18 alle 22 sarà tempo di Giolzi, la maschera abbigliata di bianco, con “Chilchende a Giolzi Moro” e il concorso a premi per il miglior gruppo di Giolzi. Alle 22 Giolzi a su fogu, il rito di abbruciamento del Giolzi e l’animazione musicale in maschera.

Gli eventi di carnevale si chiuderanno sabato 25 febbraio con la pentolaccia, alle 16.30 in piazza Dante. Previsti anche animazione musicale e la premiazione dei concorsi del carnevale.