Bosa, partono i lavori per il nuovo parco tra via Lamarmora e corso Garibaldi

Bosa Spazi verdi e giochi al posto dei ruderi dell’ex ufficio di collocamento e della vecchia scuola materna Il Comune di Bosa ha consegnato all’impresa i lavori per la sistemazione dell’area tra via Lamarmora e corso Garibaldi: l’intervento prevede la demolizione delle vecchie strutture esistenti e la realizzazione del nuovo parco urbano. Il progetto era stato approvato dalla Giunta comunale a dicembre 2021 ed ora sono finalmente in avvio i lavori. Nel 2020 il Comune aveva ottenuto un primo finanziamento statale di 40.600 euro per la messa in sicurezza dell’area, poi un altro finanziamento del Ministero dell’Interno (480.000) aveva garantito le risorse per realizzare il parco. Il progetto – spiega una nota del Comune – prevede un insieme di opere finalizzate da un lato alla riduzione del rischio idrogeologico e dall’altro alla valorizzazione delle aree sotto il profilo naturalistico e ambientale, con la creazione di un’area verde attrezzata a disposizione della collettività. “Inisieme con la Soprintendenza, l’Ufficio tecnico comunale e il gruppo tecnico di progettazione (arch. Elisabetta Sanna, arch. Roberta Serra, ing. Enrico Vacca, ing. Laura Vacca, geologo Daniele De Lisa) si è lavorato sulla discussa demolizione dello stabile dell’ex ufficio di collocamento, che ha richiesto ricerche d’archivio particolari per definirne datazione e possibilità delle azioni di demolizione o valorizzazione”, spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Federico Ledda. “Per la realizzazione del nuovo parco si procederà con la demolizione di due edifici, ormai ruderi: quello dell’ex ufficio di collocamento e quello dell’ex scuola materna ‘De Amicis’. Previsto un collegamento sia fisico che visivo con la casa di riposo ad ovest e due accessi principali: uno su via Lamarmora ed uno all’angolo con corso Garibaldi”.

Così si presenterà dopo le demolizioni l'area tra via Lamarmora e corso Garibaldi trasformata in parco

Saranno create due aree verdi alberate, con arbusti locali, una superficie con pavimentazione in gomma attrezzata con giochi inclusivi per i più piccoli e un’area multifunzionale. L’abaco degli arredi sarà in chiave sostenibile ed ecologica. “Abbiamo ritenuto necessario creare degli spazi verdi in una zona centrale, facilmente raggiungibile da tutti”, ha detto l’assessore ai Parchi urbani, Maura Marongiu. “Inoltre il collegamento con la struttura per anziani faciliterà le attività di integrazione tra le diverse generazioni e darà modo di portare avanti numerosi progetti di inclusione. Da tanti anni la città aspettava questo interventoo, con la creazione di spazi per bambini e famiglie, e ora vede finalmente l’avvio delle opere di realizzazione”. Sabato 17 settembre 2022

Fonte: Link Oristano