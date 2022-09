Bosa

Ieri la delibera è stata approvata in Consiglio con i voti della maggioranza

Il Consiglio comunale di Bosa, con i voti della sola maggioranza, ha approvato l’adesione alla Centrale unica di committenza costituita una settimana fa dall’Unione dei Comuni della Planargia. Senza questa delibera l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Piero Franco Casula avrebbe rischiato di perdere due finanziamenti, per un totale di oltre 600.000 euro.

All’inizio della seduta consiliare di ieri, tre consiglieri della minoranza hanno abbandonato l’aula durante l’appello, non rispondendo alla chiamata. “Erano convinti di far saltare la seduta”, ha commentato il sindaco Casula, “nonostante fossero a conoscenza che un consigliere di maggioranza, leggermente in ritardo per motivi di lavoro, stava arrivando. L’opposizione ha dimostrato di non conoscere il regolamento, che prevede un secondo appello dopo 30 minuti. Il maldestro tentativo di far saltare la seduta consiliare è fallito miseramente. Infatti al secondo appello c’era il numero legale, che ha consentito alla maggioranza di approvare una importantissima delibera”.

Grazie all’adesione alla Centrale unica di committenza, il Comune di Bosa potrà mandare subito in appalto due importanti opere pubbliche, una finanziata dalla Regione e l’altra con fondi Pnrr.

In particolare, la Regione ha stanziato 200.000 euro per la messa in sicurezza della strada di Badde Orca, che in certi tratti è ormai impraticabile ed è necessaria per decine di imprenditori agricoli. Si procederà con la posa dell’asfalto e il rifacimento di cunette e cavalcafossi.