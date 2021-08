Bosa, Leon si è smarrito in zona Tentizzos: l’appello per ritrovarlo a Radio Zampetta Sarda

A RADIO ZAMPETTA SARDA L’APPELLO PER RITROVARE LEON. CONDIVIDIAMO TUTTI!SMARRITO LEONLo cercano da ormai 20 giorni La zona si chiama Tentizzos, a circa 6 km da Bosa(Sardegna). In un’area sosta davanti al mare, dove c’è macchia mediterranea. Maschio sterilizzato di due anni. 339 230 2977

