Oristano

La nota presentatrice televisiva di La7 nei giorni scorsi ha girato alcuni servizi in provincia di Oristano

Una visita in Sardegna, in vista della prossima stagione. Licia Colò e la troupe della sua trasmissione “Eden – Un pianeta da salvare” lo scorso fine settimana hanno fatto tappa anche in provincia di Oristano.

La presentatrice di La7, nota al grande pubblico per la sua attività di divulgazione su animali, natura e ambiente, è stata ad Alghero, a Bosa e nel Montiferru.

Qui, accompagnata da Monica Pais, nota veterinaria oristanese e presidente della associazione Effetto Palla Onlus, che cura gli animali di nessuno, la presentatrice ha attraversato i territori devastati dal grande incendio dello scorso 24 luglio.

Il tour della trasmissione televisiva, in onda il lunedì, alle 21.15, ha toccato anche l’Area marina protetta del Sinis. In particolare le telecamere della troupe di Licia Colò hanno ripreso l’Oasi felina di Su Pallosu, per mostrare al pubblico “I gatti marini” di Andrea Atzori.