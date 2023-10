Bosa ha un nuovo assessore: nominato Guglielmo Macchiavello

Macchiavello ha preso il posto dell’assessore dimissionario Silvano Cadoni, ex sindaco di Bosa. “La necessità di questa riorganizzazione nasce a seguito delle dimissioni, irrevocabili, del professor Silvano Cadoni, nominato nell’ottobre 2021 con l’ingresso in maggioranza del Partito Sardo d’Azione, aprendo un dialogo politico costruttivo per il futuro e consentendo al rappresentante del PSd’Az in Consiglio comunale, Daniela Brundu, di aderire al gruppo di maggioranza insieme a tutto il partito”, ha spiegato il primo cittadino. “Un progetto “per il presente e per il futuro” che trova conferma con l’ingresso in Giunta del segretario della sezione territoriale del PSd’Az, l’architetto Guglielmo Macchiavello, che metterà il suo impegno e le sue competenze al servizio della Comunità”.

“Un saluto particolare e sentito intendo rivolgerlo a Silvano Cadoni, ringraziandolo per il suo costante impegno in questi due anni come Assessore, sempre presente e collaborativo, e che ha portato all’interno dell’Amministrazione un supporto di esperienza e competenza”, ha concluso il primo cittadino. “Una presenza importante anche per la sua figura di sardista e di uomo delle Istituzioni al servizio della Città di Bosa, dove ha ricoperto anche il ruolo di sindaco. Grazie di cuore Silvano per quanto hai dato in questo periodo che ci ha visti lavorare insieme per il bene della Città, e un abbraccio forte, accompagnato da stima e affetto, per una tua pronta ripresa”.

Martedì, 3 ottobre 2023