Bosa, Gianluca Passerò non è stato ucciso: l’allevatore è morto dopo una caduta

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

Non c’è nessun assassino a Bosa. Fabrizio Passerò, l’allevatore di 49 anni trovato morto in un viottolo al centro del paese lo scorso ventiquattro febbraio, è morto in seguito ad una caduta. Ha battuto la testa violentemente sull’asfalto ed è morto sul colpo. A svelarlo è l’autopsia, eseguita ieri al Policlinico di Monserrato, dal medico legale Roberto Demontis: quasi cinque ore di analisi e verifiche prima di stilare il referto: nessun omicidio, morte accidentale. Resta il dolore dei parenti e dei tanti amici del 49enne, con i bosani che possono tirare un sospiro di sollievo: non c’è stato nessun omicidio a due passi dal fiume Temo. Lo stesso sindaco Pier Franco Casula, anche nelle ore immediatamente successive al ritrovamento del corpo, aveva predicato prudenza.Il corpo di Passerò è già stato restituito ai familiari, che potranno dare una degna sepoltura al proprio caro.