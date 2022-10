Bosa

Aperte le iscrizioni, sono previste 25 lezioni tra novembre e giugno



A novembre partirà l’anno formativo 2022/2023 della Scuola civica di musica del Montiferru “Nino Dispenza”, alla quale ha aderito anche il Comune di Bosa (capofila è il Comune di Cuglieri).

I corsi proposti quest’anno saranno basso elettrico, batteria, canto, chitarra classica e moderna, musica elettronica, tecnico di sala registrazione, fonico, organetto, organo, pianoforte, coro voci bianche, propedeutica musicale, sassofono, launeddas, tastiera moderna, tromba, violino, teoria e analisi musicale, guida all’ascolto e musica di insieme.

Verranno accettati fino a 80 allievi, che potranno seguire le 25 lezioni che si concluderanno presumibilmente a giugno 2023.

Avranno diritto di precedenza gli allievi residenti a Bosa: la priorità verrà data a coloro i quali hanno frequentato la scuola anche nello scorso anno – provvedendo comunque al rinnovo dell’iscrizione – mentre per i nuovi iscritti l’ammissione a ciascuna classe di strumento è condizionata dalla disponibilità dei posti, e si terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande.

Il modulo di iscrizione, scaricabile dal sito del Comune di Bosa, potrà essere inviato entro il 16 novembre a mezzo email all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (oppure tramite PEC a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ). In alternativa potrà essere presentato a mano all’ufficio protocollo il mercoledì o il venerdì tra le 9 e le 11 o di pomeriggio il lunedì tra le 15.30 e le 17.

La quota d’iscrizione annuale – da versare entro il primo mese di corso – è di 120 euro per gli allievi residenti a Bosa e di 150 euro per quelli che provengono da comuni che non fanno parte del circuito della scuola.

Mercoledì 19 ottobre 2022