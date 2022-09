Bosa, approvato l’aumento delle indennità per sindaco e amministratori comunali

Bosa Casula – che è anche dipendente pubblico – riceverà adesso 1.170 euro netti al mese Il Comune di Bosa ha approvato l’incremento dell’indennità per il sindaco e gli amministratori amministratori, in conformità alla legge regionale n. 3 del 2022, che ha esteso anche ai sindaci sardi l’adeguamento dei compensi già riconosciuto dalla legge di bilancio 2022 statale agli amministratori locali nelle regioni a statuto ordinario. La Regione aveva deciso di coprire l’aumento di spesa, riconoscendo al Comune di Bosa la somma di 40.308 euro. In base alla delibera pubblicata il 2 settembre, spiega una nota dell’amministrazione, “l’indennità lorda del sindaco di Bosa, che rientra nella fascia dei comuni tra i 5 mila e i 10 mila abitanti, diventerà di 4 mila euro, il 29% dell’indennità dei presidenti delle Regioni”. “Detraendo il 10%, nel rispetto della Finanziaria del 2006, queste saranno le nuove indennità lorde: 3.600 euro per il sindaco, 1.800 euro per il vicesindaco, cioè il 50% di quella del sindaco, 1.620 euro agli assessori, il 45% dell’indennità del sindaco. Per i lavoratori dipendenti queste indennità andranno ridotte del 50%”, si legge nel comunicato.

Il sindaco di Bosa, Piero Casula

Piero Casula nella nota specifica che “per il sindaco di Bosa, attualmente dipendente pubblico, tale importo andrà dunque ridotto ulteriormente del 50%, che porterà l’indennità a 1.800 euro lordi, dalle quali vanno detratte le trattenute Irpef. Al netto delle trattenute, la nuova indennità sarà di 1.170 euro, contro gli 865 euro precedenti”. Sempre il sindaco ha ricordato che “l’adeguamento delle indennità non comporterà nessun aumento di spesa per il Comune di Bosa, in quanto interamente coperto dal contributo regionale”, spiegando poi che “una parte della somma ricevuta, circa 14 mila euro, sarà restituita alla Regione”. Mercoledì 7 settembre 2022

Fonte: Link Oristano