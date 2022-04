Bosa

Domani la ratifica in Consiglio comunale

Anche il Comune di Bosa è pronto a dire sì all’Associazione Nazionale Città del Vino. Domani il Consiglio comunale del centro della Planargia ratificherà l’adesione all’associazione. Si tratta di un passo importante per Bosa e le sue cantine che valorizzano la vocazione enoturistica del territorio, in particolare con la Malvasia, che il prossimo luglio festeggerà i cinquant’anni dal riconoscimento della Doc.

Ieri il sindaco di Bosa Piero Casula, insieme al capogruppo del Consiglio comunale Roberto Deriu, ha partecipato a Sennori alle manifestazioni per il cinquantennale della “Doc del Moscato di Sorso e Sennori”, svoltesi presso il Teatro comunale con la presentazione della pluripremiata Cantina Fara.

A Sennori ieri si è anche tenuta l’Assemblea regionale delle 32 “Città del Vino della Sardegna”, alla presenza del presidente nazionale Angelo Radica e del direttore generale Paolo Corini. Dopo l’introduzione della delegata all’assemblea nazionale Elena Cornalis, assessora del Comune di Sennori, il coordinatore regionale Giovanni Antonio Sechi ha presentato la sua relazione richiamando le attività e anticipando l’adesione all’Associazione Nazionale delle Città del vino del Comune di Bosa. Restando alla Planargia, tra i Comuni che fanno parte dell’associazione c’è anche Modolo.

Nel suo saluto il sindaco di Bosa Casula ha messo sul tavolo la possibile candidatura di Bosa e della Planargia al concorso nazionale come sede del Concorso “Città del vino 2023”. Punto di forza della proposta è il progetto da 1,9 milioni di euro già finanziato dalla programmazione territoriale e in fase di elaborazione per “Le vallate della Malvasia”, con l’obiettivo di mettere in rete le cantine del territorio attraverso un sistema innovativo di promozione e favorendo percorsi ciclabili, pedonali e non solo per poter visitare le cantine e le vigne.

Sono sei i Comuni che fanno parte di questo progetto, materiale e immateriale, sulla Malvasia di Bosa. Oltre a Bosa e Modolo ci sono anche Magomadas, Flussio, Tinnura e Suni.