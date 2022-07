Borsellino: Sardegna ricorda agente di scorta Emanuela Loi - Sardegna

"Oggi in ogni ufficio delle nostre questure c'è l'immagine di Emanuela Loi, simbolo di cos'è un poliziotto. Non un supereroe, ma una ragazza semplice che ha fatto un lavoro difficile, sapendo che quel lavoro poteva avere esiti catastrofici, com'è stato". Lo ha detto il Questore di Cagliari, Paolo Rossi, durante la cerimonia in ricordo di Emanuela Loi, l'agente di scorta di Sestu (Cagliari) uccisa il 19 luglio 1992 nell'attentato di via D'Amelio a Palermo.

Una corona di fiori donata dal Capo della Polizia è stata adagiata sulla tomba dell'agente nel trentesimo anniversario della strage, mentre i volontari dell'associazione Libera fondata sa Don Luigi Ciotti hanno donato un fiore per ogni anno dalla strage. Infine è stata inaugurata una statua in piazza della Legalità che raffigura l'abbraccio tra i giudici Falcone e Borsellino, proprio sotto il grande murales col volto di Emanuela Loi.

"Sentiamo tutti il dovere di commemorare la nostra concittadina - ha detto la sindaca di Sestu, Paola Secci - per combattere sempre la mafia, quel cancro che non risparmia nessun luogo".

Presente alla cerimonia anche la vice prefetta Maria Antonietta Gregorio.

