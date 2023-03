Borse studio Amazon per studentesse dell'Università Cagliari - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 02 MAR - Online il bando per la candidatura alla quinta edizione di "Amazon Women in Innovation", il progetto delle borse di studio finanziato da Amazon e rivolto alle giovani studentesse universitarie nel settore scienze, tecnologia, ingegneria e matematica iscritte all'ateneo di Cagliari. La borsa di studio, della durata di 3 anni, consiste in un finanziamento di 6mila all'anno a una studentessa dell'ateneo di Cagliari. Amazon metterà inoltre a disposizione della vincitrice una mentor, una manager di Amazon che possa aiutarla a sviluppare competenze utili per il lavoro futuro.

Possono concorrere le studentesse immatricolate per la prima volta al corso di laurea in Ingegneria elettrica, elettronica e informatica nell'anno accademico 2022/2023. Le borse saranno assegnate in base a parametri di merito e di reddito, come specificato nei bandi di gara.

"Ancora una volta, la collaborazione del nostro ateneo con Amazon offre una preziosa opportunità di formazione in area Stem alle studentesse meritevoli. Sempre più studentesse affrontano in modo brillante curricula di studi prima caratterizzati da un netto sbilanciamento di genere. Iniziative come questa rappresentano una preziosa occasione che permetterà all'Università di Cagliari di continuare a favorire lo sviluppo della cultura e della competenza tecniche presso le nostre studentesse - dice Ignazio Putzu, prorettore alla didattica di UniCa - garantendo loro un importante supporto per proseguire il percorso universitario".

Oltre a Cagliari gli atenei coinvolti sono i politecnici di Torino e Milano e le università Roma "Tor Vergata", Palermo, Federico II di Napoli. "Con il progetto 'Amazon Women in Innovation' vogliamo supportare e accompagnare concretamente le giovani donne ad acquisire le giuste competenze nelle discipline STEM per competere ad armi pari nelle loro future esperienze lavorative in questo ambito che ancora oggi è poco accessibile alle ragazze - afferma Mariangela Marseglia, Vp e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es - C'è ancora molto da fare ma sono orgogliosa di questo progetto, che di anno in anno si arricchisce con l'aggiunta di nuovi atenei". (ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna