I funzionari dell’agenzia dei monopoli di Cagliari in servizio nell’aeroporto di Cagliari-Elmas hanno sequestrato, in collaborazione con i militari del primo nucleo operativo metropolitano di Cagliari della Guardia di Finanza calzature sportive, borsette da donna e foulard, trasportate nel bagaglio da stiva di due viaggiatori, provenienti dalla Colombia e Istanbul, ai quali è stata applicata la sanzione amministrativa prevista dal nuovo trattamento sanzionatorio applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale. Tutti i prodotti sono risultati contraffatti e riconducibili a noti marchi quali Nike e Hugo Boss, nonché a prestigiose case di moda tra le quali Prada, Louis Vuitton, Christian Dior e Chanel. Le calzature sportive a marchio Nike e Hugo Bosso, in particolare, come attestato dai periti, sono risultate essere copie perfette delle originali tanto da poter essere vendute nei negozi autorizzati, in danno di quei viaggiatori che pensando di accaparrarsi prodotti originali a prezzi più che vantaggiosi vengono truffati a loro insaputa. Altrettanto abile è risultata la contraffazione delle borsette da donna e del foulard, come accertato dai titolari dei famosi marchi Prada, Louis Vuitton, Christian Dior e Chanel che, nelle loro perizie, hanno attestato essere copia fedele di modelli presenti nelle collezioni dei vari marchi e che l’apposizione dei marchi sui prodotti esaminati è tale da trarre in inganno il consumatore finale in quanto la contraffazione è riconoscibile soltanto da persona esperta.

Solo il prezzo, pertanto, costituisce il discrimine tra prodotto originale e prodotto contraffatto: considerati i normali prezzi di mercato, infatti, il valore dei prodotti sequestrati, qualora ne fosse stata riconosciuta l’autenticità, si sarebbe aggirato intorno a 15mila euro, 13mila dei quali per le sole borsette. Ancora una volta si è dimostrata incisiva l’attività di controllo svolta dai funzionari dell’agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e dai militari della Guardia di Finanza che presso il principale scalo aeroportuale sardo operano in sinergia per contrastare la produzione e commercializzazione di prodotti recanti marchi contraffatti o false indicazione di origine e provenienza, uno dei principali settori di intervento nazionali e unionali sui quali incentrano l’attività di analisi dei rischi.

