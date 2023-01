I due documentari proposti domani con l’iniziativa “Incontri conoscitivi” sono reduci da un ottimo successo in giro per l’Italia, con tappe in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, oltre che in numerose località della Sardegna.

“La vita sopra ogni cosa. Storia di un padre ortodosso in Sardegna” (25 minuti) parla del dialogo religioso e dell’accoglienza che la Chiesa cattolica ha riservato ai fratelli ortodossi a seguito della forte presenza delle lavoratrici badanti dall’Europa dell’Est, per la gran parte di fede cristiana di rito orientale.

Storie di accoglienza, amore, amicizia e integrazione. Domani – sabato 28 gennaio – al Centro di aggregazione sociale di Boroneddu, in via del Ponte 1, saranno proiettati due documentari del regista sardo Karim Galici: “Dall’Est con amore” e “La vita sopra ogni cosa”. Inizio alle 18, ingresso gratuito.

Fonte: Link Oristano

