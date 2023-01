Boris Radunovic, il portiere aiuta i tifosi del Sinis con l’auto in panne: un bel gesto tutto rossoblù

Boris Radunovic, il portiere aiuta i tifosi del Sinis con l’auto in panne: un bel gesto tutto rossoblù. Il portiere del Cagliari nell’episodio raccontato dalla pagina Fb Cagliari Fan Club: “La partita è terminata da qualche ora.I tifosi del Cagliari Fan Club Sinis-Baratili San Pietro, arrivati allo stadio in pulmino come loro solito, hanno appena finito di mangiare e bere qualcosa prima di intraprendere il viaggio di ritorno.

L’autista prova a mettere in moto il pulmino e non parte. La batteria è scarica! In zona non c’è nessuno al quale chiedere di fare ponte per far ripartire l’auto. La situazione è parecchio complicata.

Gli unici che potrebbero passare di lì sono i giocatori rossoblù all’uscita dagli spogliatoi. Passa un’auto e si ferma. È il portiere rossoblù Boris Radunovic.

“Boris, abbiamo bisogno di aiuto. Ci dai una mano. Dobbiamo far ripartire la batteria del pulmino?”

La risposta è immediata: “ma certo! “.

Affianca l’auto, apre il cofano, fa il ponte e la batteria del pulmino riparte.

Ieri in campo le ha parate tutte. Ma anche fuori dal campo ha dimostrato di stare sul pezzo.

Grazie Boris”, concludono i ragazzi che gestiscono sapientemente la pagina Cagliari Fan Club, alla quale vi invitiamo a iscrivervi. Non sappiamo se Radunovic sventerà la concorrenza di Sirigu o di altri portieri più esperti con cui Ranieri vorrebbe blindare la nuova difesa del Cagliari. Ma oggi sappiamo ulteriormente che Boris Radunovic è una persona in gamba.