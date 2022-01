Boom di pazienti Covid. Al Santissima Trinità anche Chirurgia apre ai pazienti infettati dal virus. La decisione è stata presa stamattina. I pazienti non Covid della Chirurgia sono stai trasferiti in Otorino. “Chirurgia è l’ultimo reparto che apriremo ai pazienti Covid”, ammette Sergio marracini, direttore del Pou.

A Cagliari il Binaghi, Covid hospital cittadino, è al completo e ora anche il Santissima Trinità sta esaurendo i posti a disposizione.

Già stati convertiti in reparti per i positivi al virus Malattie Infettive (15 posti letto), Pneumologia (15), Rianimazione (10), Medicina (20), Cardiologia (15 posti letto) e c’è stato l’accorpamento di Chirurgia e Urologia per liberare quest’ultimo reparto (20 posti letto disponibili).

Restano coi pazienti negativi a quel punto soltanto i reparti di Traumatologia, Otorino e Gastroenterologia. L’assessore Nieddu ha parlato del potenziamento della terapia intensiva: 8 nuovi posti letto sono in arrivo a Is Mirrionis. Al momento non è prevista la riapertura dell’ospedale Marino.

L'articolo Boom di ricoveri a Cagliari, apre un altro reparto Covid al Ss. Trinità: “Era l’ultimo disponibile” proviene da Casteddu On line.