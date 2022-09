Bonus Fiere, voucher da 10mila euro per le imprese sarde - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 09 SET - Anche le imprese della Sardegna potranno richiedere il bonus di 10mila euro per partecipare alle fiere organizzate in Italia entro il prossimo 31 dicembre. Lo ricorda Confartigianato Imprese Sardegna che sottolinea come, da questa mattina, venerdì 9 settembre, dalle 10, le attività produttive interessate potranno presentare le domande per il "Buono Fiere", l'incentivo che mette a disposizione delle imprese 34 milioni di euro, messi a disposizione dal Mise, per sostenere la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate sul territorio italiano.

L'occasione è offerta dal nuovo Decreto Aiuti che punta sulle fiere per rilanciare sviluppo e competitività delle aziende, coprendo fino al 50% delle spese sostenute per la partecipazione alle fiere riconosciute dal calendario ufficiale definito dalla Conferenza Stato-Regioni. "E' un contributo che aspettavamo da tempo e per il quale abbiamo lavorato anche a livello regionale - commenta la presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Maria Amelia Lai - la nostra Associazione, infatti, crede nelle potenzialità offerte dagli incontri business to business e nelle fiere in quanto rappresentano importanti occasioni per far proseguire alle aziende la crescita e per farle intraprendere un percorso virtuoso che porti l'eccellenza sarda a essere conosciuta e venduta in Italia e nel resto del Mondo".

La misura prevede un contributo a fondo perduto, nella misura massima di 10 mila euro, pari al 50% delle spese sostenute per l'affitto e l'allestimento degli spazi espositivi, i servizi per le attività promozionali e quelle relative al trasporto, il noleggio di impianti nonché le spese per l'impiego di personale a supporto dell'azienda. "Le fiere rappresentano la vetrina delle nostre produzioni - continua Lai - luoghi dove il made in Sardegna, così come il made in Italy, trova la sua collocazione ideale all'interno di spazi, che puntano a favorire l'incontro tra gli espositori e i visitatori provenienti da tutto il mondo". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna