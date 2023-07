Bonus facciate, oltre 50 accusati di una maxi-truffa e di associazione a delinquere

Sassari

Sequestro per oltre 5 milioni di euro da parte della Guardia di Finanza

Sono accusati di aver usufruito del bonus facciate, ma i lavori edili non erano mai stati effettuati oppure erano stati eseguiti per importi nettamente inferiori. Nei guai sono finiti sei tra imprenditori edili, professionisti e un amministratore di condominio. Le denunce sono scattate per l’ipotizzato reato di associazione a delinquere finalizzata a commettere truffe a danno dello Stato nell’ambito delle misure di sostegno al settore edilizio, in concorso con 47 soggetti (privati e amministratori di condominio), committenti dei lavori di recupero o restauro delle facciate dei propri edifici.

L’operazione ha visto coinvolti per oltre un anno di indagini la Guardia di Finanza e la Procura di Sassari. Agli indagati viene contestato un uso illegale dello sconto in fattura. Grazie a questo meccanismo sarebbero riusciti ad accumulare, attraverso società a loro riconducibili, un importo totale 5.593.440 euro di crediti d’imposta indebiti nei propri cassetti fiscali, relativi a lavori edili mai eseguiti o sovrafatturati. L’autorità giudiziaria ha disposto quindi il sequestro preventivo per un importo totale pari a questa somma.

Secondo quanto accertato dalle fiamme gialle, le persone denunciate hanno dato vita a un sistema fraudolento attraverso operazioni bancarie e producendo false dichiarazioni di inizio lavori al Comune e false fatture. Con lo sconto in fattura il committente degli interventi edili può beneficiare del “bonus facciate” sotto forma di vero e proprio sconto (pari al 90%) delle spese sostenute. Il credito passa così all’impresa edile, che poi lo può liberamente cedere a terzi.

L’indagine si è basata prevalentemente su acquisizioni e analisi documentali, indagini finanziarie, sopralluoghi e verifiche presso 52 immobili sparsi nel Sassarese, nonché sull’esame testimoniale di numerosissimi soggetti privati, condomini e imprenditori.

