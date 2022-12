Arriva il bonus sociale sulle bollette di luce e gas: nel 2023 ne beneficeranno circa 300mila famiglie sarde, una platea allargata rispetto al passato, effetto dell’inflazione e della speculazione messi in atto da covid prima e guerra poi. Più destinatari e aiuti più corposi, dunque, nella nuova legge di bilancio. Il nuovo incentivo sarà perfezionato entro fine mese dall’Arera, per poter essere disponibile a gennaio 2023, con nuovi parametri che contribuiranno ad azzerare gli aumenti delle bollette scattati nell’ultimo anno alle famiglie più bisognose. Tra le novità: è stata ampliata la platea dei beneficiari e stabilita una variazione del bonus a seconda delle fasce di reddito Isee e, per la prima volta, anche in base al consumo di luce e gas.

I requisiti per poter accedere al bonus sono disagio economico, che viene riconosciuta al nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro (12 mila per i bonus sociali elettrico e gas), oppure al soggetto appartenente ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure ancora al nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza; uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare intestatario di un contratto di fornitura elettrica o di gas naturale, o idrica con tariffa per usi domestici (ossia la fornitura deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare) o, per accedere al bonus sociale idrico, per uso domestico residente attivo (ossia l’erogazione del servizio deve essere in corso) o temporaneamente sospeso per morosità. In alternativa, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve usufruire, in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare, di una fornitura condominiale. Il limite Isee è stato spostato a 15mila euro annui, dando così accesso al bonus a un numero maggiore di persone. La soglia attuale era stata fissata a 12 mila euro, mentre resta fermo il paletto dei 20mila euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico.

