“Ecco dove Calenda e Salvini realizzeranno le centrali nucleari”. Così Angelo Bonelli, leader nazionale dei Verdi mostra la mappa che, secondo lui, conterrebbe coi siti prescelti per la costruzione di una centrale nucleare. Una sarebbe prevista anche in Sardegna a Oristano, le altre sparse per le altre regioni d’Italia. “La nuova destra da Calenda, Salvini, Berlusconi e Meloni propone il nucleare, ma non hanno il coraggio di dire dove verranno realizzate le centrali e quanto costerà farle. Oggi facciamo operazione verità”.

Bonelli spiega inoltre che “i 40 Gw di Calenda costeranno non meno di 280 miliardi di euro. Chi metterà i sold ? 1 Gw di energia nucleare secondo i dati di costruzione delle centrali di Flammaville, Hinkley Point e Olkiluoto si aggira tra 7 e 10 mld di euro.

In Francia il nucleare è pagato dallo Stato ed oggi buona parte delle centrali francesi sono ferme per corrosione e siccità.

Calenda e Salvini vogliono mettere le mani nelle tasche degli italiani.

Noi puntiamo a soluzioni che possono dare una risposta non tra 15-20 anni ma immediata per abbassare il prezzo dell’energia e dare una risposta alla crisi climatica. Questa soluzione si chiama rinnovabili insieme a risparmio ed efficienza energetica. Coniugare giustizia sociale e ambientale e per questo abbiamo denunciato chi non ha pagato tassa su extraprofitti, incassati dalle società energetiche che sono arrivati alla cifra stratosferica di 50 miliardi di euro. Quei soldi vanno restituiti a famiglie e imprese”.

L'articolo Bonelli: “Una centrale nucleare a Oristano, è nel piano di Calenda e Salvini” proviene da Casteddu On line.