Bonarcado festeggia i 102 anni di Emilia Pisanu

È stata anche la prima centenaria di Gonnesa, il suo paese natio, ed è per questo che il 20 aprile di due anni fa, in occasione del suo centesimo compleanno, a sorpresa oltre al sindaco di Bonarcado erano venuti a farle visita da Gonnesa il sindaco Hansel Cabiddu e il vicesindaco Enrico Pistis.

Giornata di festa a Bonarcado per i 102 anni di Emilia Pisanu, l’anziana più longeva del paese del Montiferru. A causa delle restrizioni anti-Covid, i suoi compaesani non hanno potuto salutarla come avrebbe meritato. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Pinna ha donato a zia Emilia una targa ricordo.

Fonte: Link Oristano

