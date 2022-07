Cagliari

Un’operazione della Finanza in tre regioni ha rilevato gravi irregolarità anche per la sicurezza



Sono 14 le persone residenti in Sardegna, nel Lazio e in Campania denunciate dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta sulla commercializzazione illecita di gas propano liquido in bombole, proveniente dalla Campania e distribuito nell’isola.

Le Fiamme gialle hanno sequestrato uno stabilimento nel Casertano, 53mila litri di gpl e 8.160 bombole ancora da riempire.

Gli accertamenti svolti a Cagliari e Frosinone hanno permesso di accertare che un distributore di gas con sede in Sardegna – grazie alla compiacenza di diversi rivenditori al dettaglio – aveva rastrellato 100.000 bombole vuote di proprietà di nove aziende del settore. Bombole poi riverniciate nel Casertano, al fine di nascondere la provenienza illecita.

Una volta completato il restyling, venivano apposti sulle bombole i cartellini di identificazione con falsi dati di revisioni periodiche, in realtà mai effettuate. Poi si passava al riempimento, con una quantità di Gpl inferiore a quella dichiarata.

Le bombole venivano quindi rispedite via mare agli acquirenti finali, nascoste in autocarri telonati imbarcati su navi cargo o passeggeri operanti tra la Sardegna e la Campania, con evidenti rischi per l’incolumità e la sicurezza degli equipaggi e dei viaggiatori.

A conclusione delle indagini la Finanza ha contestato reati che vanno dalla frode nell’esercizio del commercio all’appropriazione indebita, dalla falsità materiale commessa dal privato agli attentati alla sicurezza dei trasporti e all’inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione.

Le denunce sono state notificate a conclusione delle indagini preliminari, in base a un decreto emesso dal Gip del Tribunale di Cassino.

Giovedì, 14 luglio 2022

