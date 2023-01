Bomber, operato dopo l’incidente: aperta una raccolta fondi per la sterilizzazione

CONTINUA A CERCARE CASA

Come vi abbiamo scritto nel penultimo aggiornamento Bomber, nonostante i nostri continui appelli per trovate una casa per tutta la vita, non ha trovato nessuno che lo volesse.

Bomber è stato salvato da Kate dopo essere stato investito, ha subito un’ intervento in bocca per una frattura, nel periodo della convalescenza noi insieme a Kate, abbiamo sperato di potergli regalare una dolce casa.

La volontaria lo ha lasciato libero nel territorio, perché non aveva la possibilità di tenerlo, purtroppo non essendo castrato ha lottato con gli altri maschi e il risultato parla da solo, basta guardare la foto attuale di Bomber.

Kate vorrebbe sterilizzarlo, ma serve il vostro aiuto, basta una piccola donazione da parte di tanti.

Seguono gli estremi per la donazione:

Iban IT06Y0306967684510364581134 carta flash Intesa San Paolo, a nome di Loagar Andreea Carolina causale ” sterilizzazione Bomber”.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok "Radio Zampetta Sarda".