Bombe, minacce e traffico di droga: arrestati quattro neofascisti

Imponente operazione dei carabinieri questa mattina all’alba

Quattro persone sono state arrestate perché ritenute responsabili di numerosi atti intimidatori – compiuti anche con armi ed esplosivi – contro cittadini e sedi istituzionali. Oltre che di associazione con finalità di terrorismo sono accusate anche di reati contro la persona e il patrimonio, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

Alcuni degli arrestati sono sospettati di far parte di un gruppo neofascista attivo in particolare in Baronia, riunito recentemente sotto la sigla Fronte Legionario Sardo.

Le manette sono scattate all’alba di oggi, quando i carabinieri del R.O.S., in collaborazione con il Comando provinciale Carabinieri di Nuoro, lo Squadrone eliportato “Cacciatori di Sardegna”, il Nucleo elicotteri di Elmas ed il Nucleo cinofili, ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Martedì, 14 febbraio 2023

