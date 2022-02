Oristano

“Rincariamo il sostegno”: ecco come accedere o come contribuire ad aiutare le persone in difficoltà

“Rincariamo il sostegno”. È lo slogan che accompagna la nuova iniziativa promossa dalla Caritas diocesana di Oristano per aiutare gli anziani che non riescono a far fronte al rincaro delle bollette.

Potranno richiedere un contributo all’ente gli anziani soli, di età superiore ai 67 anni e con un Isee inferiore ai 9 mila euro.

Le persone interessate potranno chiamare la Caritas diocesana di Oristano per avere informazioni o per fissare un appuntamento (ai numeri 0783.70641 o 389.4792572), oppure scrivere una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Chi vorrà contribuire all’iniziativa potrà fare una donazione utilizzando l’Iban intestato a Caritas Diocesana Arborense: IT04X0101517400000070380681

“Dopo il colpo della pandemia, l’aumento di luce e gas può fare tanto male”, commenta la direttrice della Caritas diocesana, Giovanna Lai. “In città e nella Diocesi aumenta il numero degli anziani che vivono soli, senza un’adeguata rete di supporto e con pensioni minime. Per queste persone deboli sotto tanti aspetti, gli aumenti consistenti delle bollette rischiano di accrescere, a volte anche in maniera drammatica, le difficoltà”.