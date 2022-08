Oristano

Confcommercio Oristano risponde presente. La direttrice Pintus: “Necessarie azioni urgenti”

Anche nell’Oristanese bar, ristoranti e attività del commercio sono pronti a esporre in vetrina le ultime bollette del gas e dell’energia elettrica, insieme a quelle dello stesso periodo dell’anno scorso. Lo faranno per denunciare i pesanti rincari degli ultimi mesi, scatenati dal conflitto tra Russia e Ucraina e dai mutati equilibri internazionali. L’iniziativa “Bollette in vetrina” è stata avviata nei giorni scorsi da Fipe-Confcommercio e subito rilanciata in tutta Italia.

“Vogliamo coinvolgere non solo bar e ristoranti”, ha detto la direttrice di Confcommercio Oristano, Sara Pintus, “ma tutte le attività del commercio in genere. I grandi rincari stanno colpendo maggiormente le attività energivore, ma anche i negozi di abbigliamento, che di energia ne consumano certamente meno di un ristorante, hanno subito il contraccolpo”.

“In provincia di Oristano”, va avanti Pintus, “abbiamo circa 3.500 imprese che operano nel commercio. Gli esercenti ci chiedono di agire affinché si calmierino i prezzi gas e luce. Come Confcommercio vogliamo fare da megafono alla loro richiesta di aiuto. Sono necessarie soluzioni urgenti per far fronte alle bollette pazze”.

Con “Bollette in vetrina” Confcommercio mira a informare i consumatori e più in generale i cittadini sulla situazione di difficoltà che le imprese continuano a vivere, dopo gli anni difficili a causa della pandemia di Covid-19.

Da tempo chiede interventi forti al governo il presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli. “I costi dell’energia sono ormai la vera emergenza”, aveva detto Sangalli nei giorni scorsi, “in particolare, le imprese del terziario pagheranno una bolletta pari a 33 miliardi di euro, il triplo rispetto a un anno fa. Il nuovo Governo dovrà dare risposte immediate, accelerando soprattutto su Recovery Fund energetico europeo e fissazione di un tetto al prezzo del gas”.

“È vitale tagliare drasticamente il costo dell’energia per tutte le imprese”, aveva detto ancora il presidente nazionale di Confcommercio, “anche quelle non energivore e gasivore. In caso contrario, si rischia di vanificare la ripresa economica di questi ultimi mesi”.