Bollette della luce salatissime, ristori sicuri per 35 commercianti di Selargius: 26mila euro

Arrivano i ristori per trentacinque commercianti di Selargius che hanno presentato la domanda, al Comune, per ottenere il bonus per combattere i rincari delle bollette elettriche. Poco più di ventiseimila euro: 26671 che saranno distribuiti tra chi ha dimostrato di avere tutti i requisiti in regola. Si tratta di un ristoro legato alle spese per l’energia effettuate nel 2021: tra i vari requisiti richiesti c’era anche quello di avere il codice Cor, che può essere rilasciato solo dal ministero delle Imprese e del made in Italy, il più noto registro nazionale degli aiuti di Stato. Una sola domanda è stata bocciata, tutte le altre sono finalmente state accolte e, dopo un’attesa di qualche mese, presto l’amministrazione comunale erogherà i bonifici bonus. Ogni richiesta è diversa dall’altra e quindi la media di 762 euro a testa è solo ponderata e non reale. Lo stesso Comune, dopo alcune proteste, aveva deciso di ampliare i settori commerciali da poter aiutare

Sono state approvate tutte le richieste dove i commercianti, oltre alle copie delle bollette pagate, hanno indicato il proprio personale volume di affari, il numero di dipendenti e ciò che riguarda la regolarità del pagamento delle tasse.