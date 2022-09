Bocconi di mare non tracciati in ristorante, multa da 1500 euro - Sardegna

Oltre 13 kg di murici spinosi, detti anche "bocconi di mare", pronti per la lavorazione e per la successiva somministrazione ai clienti, sono stati sequestrati in un ristorante della costa oristanese dagli agenti del Nucleo Investigativo del Corpo Forestale di Oristano. Il prodotto, infatti, è risultato oggetto di pesca illegale e privo di necessaria etichettatura che ne certificasse la provenienza.

Al titolare dell'esercizio pubblico è stata contestata una sanzione da 1.500 euro.

Il Corpo Forestale fa sapere che proseguiranno le indagini finalizzate ad identificare il pescatore che ha consegnato il prodotto. "L'attività posta in essere dal personale del CFVA rientra tra le varie operazioni d'istituto mirate a salvaguardare la salute delle persone in quanto il consumo di prodotti non sottoposti ad accurati controlli sanitari, e particolarmente per quanto riguarda i prodotti ittici, può costituire un serio pericolo per la sicurezza alimentare, esponendo i consumatori ad intossicazioni anche gravi", spiega la Forestale.

