Bocciati e sfiduciati, i sardi vogliono Truzzu e Solinas a casa: si riaprono i giochi, urge competenza

Bocciati, sonoramente. Il duo Solinas-Truzzu, centrodestra entrambi a capo di una coalizione sardo-leghista il primo e meloniana di Fratelli d’Italia il secondo, sono precipitati in consenso e gradimenti, riuscendo a strappare rispettivamente il 35% e il 43% dei consensi, ovvero l’ultimo e il terzultimo posto nella classifica di governatori e sindaci di capoluogo.

Il commento del sindaco, “la verità la diranno le urne”, fa chiaramente intendere che di mollare palazzo Bacaredda non ne ha nessuna intenzione, e che a giugno prossimo si ricandiderà. Stesso copione per Solinas, in piena attività per ricostruire una base di consenso che lo riporti a Villa Devoto. Eppure, non è quello che la gente vuole, come dice con chiarezza il sondaggio.

La grana è a carico dei partiti, che devono trovare la soluzione migliore per non perdere consensi e soprattutto per non vanificare i risultati nazionali e l’aria che tira a favore del centrodestra. Gli alleati che lo hanno sostenuto, Solinas non lo vogliono più: un pensierino su Truzzu c’è e continua ad esserci, ma alla luce degli ultimi risultati, Fratelli d’Italia potrebbe ripensarci, per riproporlo effettivamente come sindaco nella consapevolezza che, per la quasi infallibile legge dell’alternanza, sarebbe un sacrificio consapevole. Oppure, il centrodestra potrebbe decidere di sparigliare le carte e puntare su un altro nome, ovvero Alessandra Zedda, di Forza Italia, ipotesi che ha ripreso quota nonostante l’inchiesta in cui è coinvolta proprio con Solinas. In quel caso, Truzzu andrebbe a Roma con qualche incarico governativo.

Per la Regione, il pallino è in mano ai meloniani. Luca Saba è il nome al momento più gettonato, ma Solinas, forte dell’alleanza con Salvini, non vuole cedere. La rottura è dietro l’angolo: se lo manderanno a casa, e l’ipotesi incarico a Roma è per lui al momento esclusa, potrebbe decidere di rompere la coalizione, non si sa ancora se portandosi dietro la Lega.

In tutti i casi, una cosa è certa: i sardi vogliono amministratori capaci e competenti.