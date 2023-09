Boccata d'ossigeno per 36 disoccupati a Quartu: "Lavoreranno 8 mesi negli uffici comunali"

Una grossa boccata d’ossigeno per trentasei disoccupati di Quartu che, grazie a poc più di un milione di euro messo dalla Regione per i cantieri Lavoras saranno occupati per otto mesi. La Giunta Milia ha stilato i progetti: si spazia dal settore dell’edilizia privata a quello dei tributi sino ad arrivare agli uffici che si occupano della digitalizzazione degli archivi. Otto stipendi sicuri, con la possibilità anche di acquisire, a seconda del lavoro fatto, varie competenze.

Il vicesindaco Tore Sanna: “Tutti sanno quanto sia utile per una pubblica amministrazione avere un archivio digitale e non più cartaceo. I progetti sono già approvati, presto trentasei cittadini di Quartu inizieranno a lavorare”.