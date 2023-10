Blocco della pesca e sofferenza economica: il prefetto annuncia più controlli contro furti e abusi

Oristano

Il sindaco di Cabras: “Indispensabili forme di compensazione per evitare tensioni e illegalità”

Il prefetto di Oristano Salvatore Angieri ha disposto l’intensificazione dei controlli per frenare la pesca abusiva nel golfo di Oristano e nelle acque interne. La decisione è stata comunicata durante una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dedicata proprio ai problemi legati alla pesca nell’Oristanese.

Presieduto dal prefetto, l’incontro ha coinvolto anche l’assessora regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta, il commissario straordinario della Provincia Massimo Torrente, i rappresentanti delle Forze dell’ordine, della Capitaneria di porto e del Corpo forestale. Era presente anche il sindaco di Cabras, Andrea Abis, nel cui territorio ricade l’Area marina protetta Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre.

L’assessore Satta ha ricordato “le segnalazioni su reiterati furti di prodotti ittici, sia in acque interne che in mare aperto” e il problema della pesca abusiva, “segnalata più volte dagli stessi operatori del settore, che causa criticità di ordine pubblico e sociale”.

Problemi e criticità che – secondo il sindaco di Cabras – si possono risolvere solo con “un sistema di politiche attive per il settore della pesca, che per il nostro territorio è un fattore sociale ed economico di rilievo. Servono iniziative da parte della Regione e del Comune”.

Andrea Abis ha portato sul tavolo la richiesta di “indennizzi utili alla tutela ambientale, senza i quali si creerebbe malcontento e attività di pesca illegale. Servono forme di compensazione economica”.

Sul tavolo anche la partita dello stagno di Cabras. “In questo caso sediamo in tre: il Consorzio delle cooperative, la Regione e il Comune”, ha detto il sindaco. “Ognuno deve portare il proprio contributo. Il Consorzio in termine di impresa, il Comune in termini di opere pubbliche per la tutela ecologica, attività di bonifica e per la parte strutturale, in particolare per ’area della Peschiera. Ma il bilancio comunale non basta. Abbiamo progetti che vanno finanziati dalla Regione a beneficio del Consorzio, attraverso il Comune. Questa è l’unica ricetta possibile”.

Sul fronte dell’Area marina protetta, il sindaco di Cabras ha annunciato di aver presentato un programma al Ministero in particolare per la pesca del riccio, con la richiesta di un “supporto economico che possa rendere sostenibile in fermo pesca”.

Giovedì, 5 ottobre 2023