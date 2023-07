Blocchi stradali di Torralba e Thiesi, assolti i 6 pastori a processo

Sei pastori a processo, per loro è giunta l’assoluzione per gli episodi avvenuti durante le giornate infuocate che richiamarono l’attenzione nazionale sulla problematica riguardante il prezzo del latte ovino. Difesi dagli avvocati Alberto Appeddu, Margherita Baragliu, Antonello Cao, Rinaldo Lai, Ivan Golme e Giancarmelo Serra ora si attendono le motivazioni: “Si ritiene che la dottoressa abbia sposato la tesi che – spiega Appeddu – la mancata identificazione degli imputati e la geolocalizzazione dei telefoni cellulari in un area vasta come la cella telefonica sia incompatibile per l’attribuzione di un determinato fatto di reato ad una specifica persona.

Sono lieto di aver reso un servizio ai pastori, non solo da me difesi, ma dell’intera Isola, unitamente ad un Collegio difensivo”.