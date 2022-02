Oristano

Oristanese, vive a Bologna da sette anni. Appena tre giorni fa le nozze con Tetiana ad Hajvoron

Non può lasciare l’Ucraina, dove infuria la guerra, Mauro Fanni, cinquantottenne oristanese che dal 2015 risiede a Bologna. Appena tre giorni fa (il 22.2.22) si è sposato ad Hajvoron con Tetiana, una donna ucraina. Domani sarebbe dovuto tornare in Italia, ma tutti i voli sono stati cancellati. In questo momento uscire dall’Ucraina è davvero molto difficile.

“Vi prego aiutatemi a rientrare nel mio Paese”, ha detto Fanni. “Voglio tornare nella mia terra e riabbracciare mia madre e le mie figlie. Mi sono rivolto all’ambasciata italiana. Mi hanno detto di stare in casa e di fare le scorte di viveri, in attesa di novità. Abbiamo tanta paura”.

“Gli scontri in questo momento sono a circa 300 chilometri da Hajvoron”, ha proseguito, “ma pochi minuti fa due aerei militari hanno sorvolato a bassa quota la città. Siamo in apprensione, siamo pronti a rifugiarci nel nostro bunker. Qui tante case case ne hanno uno. Purtroppo gli ucraini hanno conosciuto la guerra in passato e si sono organizzati”.

“Manco da Oristano dal 2015: in città operavo nel settore della vigilanza”, ha raccontato ancora Mauro Fanni. “A Bologna lavoro per un’agenzia di investigativa, mi occupo di scorta personale. Vivo in Emilia da sette anni e lì sarei dovuto tornare domani. Mi sono sposato il 22 febbraio dopo due anni di rinvii. Purtroppo non abbiamo avuto il tempo di festeggiare: è scoppiata subito la guerra”.

“La preoccupazione più grande è per mia madre”, ha dichiarato, “ha una certa età ed è in apprensione per me. In Ucraina sono con mia moglie e i suoi due figli, due ragazzi di 20 e 14 anni. Vista la situazione delicata vorremmo portare anche loro in Italia”.

Ad Hajvoron la guerra l’aria è tesa. “Qui c’è il coprifuoco dalle 22 alle 6”, ha raccontato Mauro Fanni, “inoltre ci hanno consigliato di spegnere le luci delle abitazioni dopo il tramonto. Fuori dai supermercati, davanti ai bancomat e alle farmacie ci sono lunghe file. Tanti ucraini stanno facendo scorte di viveri e beni di prima necessità. Sto seguendo gli aggiornamenti dall’Italia col telefono. Tante notizie le so apprendendo tramite i canali Telegram ucraini che danno continui aggiornamenti”.

Venerdì, 25 febbraio 2022

(Si ringrazia per la collaborazione Antonio Pinna)