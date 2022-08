Bloccati dai carabinieri con un decespugliatore “pescato” da un giardino

Cagliari Accusa di furto per due uomini, oggi a processo A pesca al Poetto, ma non in mare: due cagliaritani sono stati bloccati dai carabinieri nel primo pomeriggio di ieri con un decespugliatore che avevano pescato da un giardino in via dei Villini, sul lungomare, utilizzando una grossa canna con un gancio di ferro a un’estremità. I due uomini – 50 e 42 anni, con qualche problema con la giustizia in passato – non erano riusciti ad allontanarsi dopo il furto. Chiarita la provenienza del decespugliatore, i carabinieri hanno potuto restituirlo immediatamente alla proprietaria, che ha formalizzato la denuncia per furto. Su disposizione della Procura della Repubblica, i due fermati sono stati messi agli arresti domiciliari presso la struttura della Caritas che li ospitava: oggi dovranno comparire in Tribunale per rispondere dell’accusa di furto aggravato. Lunedì 1° agosto 2022

